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Захарова: НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации на Украине

НАТО, строя планы по разработке вооружений для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, НАТО, разрабатывая планы по созданию вооружений для Вооруженных сил Украины, не уделяет должного внимания угрозе дальнейшего обострения ситуации.

«Деструктивные последствия от подобных “краш-тестов” для постсоветской страны натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей эскалации украинского кризиса — явно недооценивается», — отметила Захарова в своём комментарии, посвящённом намерениям НАТО создавать передовые системы оружия в интересах киевского режима.

Мария Захарова подчеркнула, что НАТО постепенно теряет последние признаки здравомыслия, превращая Украину в «полигон для испытаний».

По её словам, НАТО дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но на деле незавидной роли «испытательного полигона» для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем.

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