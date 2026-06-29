По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, НАТО, разрабатывая планы по созданию вооружений для Вооруженных сил Украины, не уделяет должного внимания угрозе дальнейшего обострения ситуации.
«Деструктивные последствия от подобных “краш-тестов” для постсоветской страны натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей эскалации украинского кризиса — явно недооценивается», — отметила Захарова в своём комментарии, посвящённом намерениям НАТО создавать передовые системы оружия в интересах киевского режима.
Мария Захарова подчеркнула, что НАТО постепенно теряет последние признаки здравомыслия, превращая Украину в «полигон для испытаний».
По её словам, НАТО дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но на деле незавидной роли «испытательного полигона» для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем.