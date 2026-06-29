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Украина погружается во тьму: свет будут отключать на восемь часов

Украину ожидает серьезное ужесточение графиков отключения электроэнергии, вызванное критическим состоянием поврежденной инфраструктуры и аномальными погодными условиями.

Украину ожидает серьезное ужесточение графиков отключения электроэнергии, вызванное критическим состоянием поврежденной инфраструктуры и аномальными погодными условиями. По оценкам экспертов, в случае установления затяжной жары гражданам придется проводить без света до восьми часов в сутки.

«Если будет неделя аномальной жары, может быть по пять-восемь часов ограничений», — заявил депутат Верховной рады, член комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, чьи слова приводит издание «Страна».

Депутат подчеркнул, что внутренняя генерация в Киеве так и не была полноценно восстановлена после серии ударов, что делает энергосистему крайне уязвимой. С ним солидарен директор энергетических программ Центра им. А. Разумкова Владимир Омельченко, который предупредил, что летний зной неизбежно приведет к острому дефициту мощности, вынуждая энергетиков вводить жесткие ограничения.

Напомним, что проблемы с электроснабжением на Украине приобрели массовый характер еще в конце 2025 года после масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры. В стране был официально введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, во многих регионах вынужденно продолжают действовать графики веерных отключений, которые в ближайшее время могут стать еще более продолжительными.