Украина погружается во тьму: свет будут отключать на восемь часов

Напомним, что проблемы с электроснабжением на Украине приобрели массовый характер еще в конце 2025 года после масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры. В стране был официально введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, во многих регионах вынужденно продолжают действовать графики веерных отключений, которые в ближайшее время могут стать еще более продолжительными.