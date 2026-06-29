В НАТО признали угрозу «на 360 градусов»

Опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, как отмечают военные, наглядно демонстрирует стремительную трансформацию сухопутных войн. Командующий сухопутными силами Германии Кристиан Фройдинг заявил, что европейским государствам необходимо не только наращивать военные бюджеты, но и кардинально менять подходы к ведению боевых действий. По его словам, немецкая армия делает ставку на решения, которые доступны уже сейчас, а не на разработки, которые поступят в войска через десятилетие.