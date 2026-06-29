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В НАТО признали угрозу «на 360 градусов»

Европейские военные констатируют необходимость кардинальной смены стратегии ведения боевых действий на фоне потенциальной опасности со стороны России.

Европейские военные констатируют необходимость кардинальной смены стратегии ведения боевых действий на фоне потенциальной опасности со стороны России. К такому выводу пришли участники оборонной конференции в Лондоне, о чем информирует Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных представителей альянса.

В ходе выступления на мероприятии заместитель верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джонни Стрингер призвал союзников отказаться от чрезмерной опоры на дорогостоящие вооружения, производство которых занимает годы. По его словам, европейским странам требуется переориентация на массовые и более доступные решения, такие как ударные дроны и средства перехвата, способные выпускаться в больших объемах в сжатые сроки.

В числе приоритетных задач военные выделяют усиление систем противовоздушной обороны, наращивание потенциала дальних высокоточных ударов и развитие возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы. Стрингер подчеркнул, что угроза для НАТО теперь имеет круговой характер — «на 360 градусов» — и требует внимания к северному направлению, где активность российской дальней авиации и Северного флота создает дополнительные риски.

По данным агентства, некоторые европейские чиновники допускают, что Россия способна восстановить свой военный потенциал до уровня, создающего прямую угрозу территории НАТО, уже в ближайшей перспективе. Дополнительное давление на ситуацию оказывает позиция Вашингтона: администрация Дональда Трампа неоднократно упрекала европейских союзников в недостаточных оборонных расходах и излишней зависимости от американской защиты. В мае США объявили о планах вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии, а в июле в Анкаре запланирован ключевой саммит НАТО.

Опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, как отмечают военные, наглядно демонстрирует стремительную трансформацию сухопутных войн. Командующий сухопутными силами Германии Кристиан Фройдинг заявил, что европейским государствам необходимо не только наращивать военные бюджеты, но и кардинально менять подходы к ведению боевых действий. По его словам, немецкая армия делает ставку на решения, которые доступны уже сейчас, а не на разработки, которые поступят в войска через десятилетие.

Все большее значение в этих условиях приобретает искусственный интеллект. Как заявил начальник штаба сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер, использование ИИ способно кардинально ускорить обработку разведданных, планирование операций и выбор целей на поле боя. Он привел данные, согласно которым цикл планирования на уровне корпуса сократился с 72 часов до одного часа, а количество поражаемых целей возросло в десять раз.

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