Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД заявил о планах НАТО создать оружие для ударов по российским авиабазам

Командование НАТО совместно с Украиной планирует разработать проект оружия для вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Командование НАТО совместно с Украиной планирует разработать проект оружия для вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

НАТО требует от потенциальных разработчиков, чтобы оружие сохраняло эффективность при блокировке сигнала, а при наведении на цели должен применяться искусственный интеллект, подчеркнула госпожа Захарова.

«При этом допускается отсутствие “непрерывного человеческого контроля” за соответствующими средствами поражения, а дальность их применения фактически не ограничивается», — заявила Мария Захарова (цитата по сайту МИД).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше