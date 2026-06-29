Лидер французской партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон выступил с радикальной внешнеполитической программой, предполагающей выход страны из состава НАТО и отказ от следования в фарватере американской политики. Выступая на симпозиуме, организованном аналитическим центром «Институт Ла Боэси», политик заявил, что Париж должен сделать ставку на «совместное неприсоединение» и прагматичные альянсы с новыми мировыми центрами силы.
«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции. Мы должны категорически отказаться от жесткого противостояния с Китаем, а значит — перейти к политике более тесного сотрудничества с этой страной», — заявил Меланшон.
По мнению кандидата в президенты, влияние США в мире стремительно угасает, и Франции пора прекратить участие в «дипломатии закрытых клубов» вроде G7. Меланшон подчеркнул, что после завершения конфликта на Украине необходимо инициировать прямой диалог с Россией для утверждения взаимных гарантий безопасности.
Лидер левых также раскритиковал западную риторику в отношении Москвы, намекнув, что текущий кризис стал следствием недальновидных действий самих инициаторов антироссийской политики.