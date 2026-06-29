«Прощай, НАТО»: во Франции призвали развернуться к России и Китаю

«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции. Мы должны категорически отказаться от жесткого противостояния с Китаем, а значит — перейти к политике более тесного сотрудничества с этой страной», — заявил Меланшон.