Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: НАТО и Киев готовятся создать оружие для поражения авиабаз РФ

НАТО и Украина намерены разработать оружие, чтобы массированно поражать российские аэродромы и авиабазы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

29 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Североатлантический альянс совместно с Украиной планирует создать вооружение для нанесения масштабных ударов по российским аэродромам и авиационным базам.

«Речь идет о создании оружейных средств для массированного поражения и вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине нашей страны», — заявила Захарова в комментарии на официальном сайте МИД России.

По её словам, внимание ведомства привлекли сведения о запуске очередного тендера, направленного на создание передовых систем вооружений с учётом опыта боевых действий против российских сил. Этот проект продвигается Командованием НАТО по трансформации при участии Центра анализа, подготовки и образования (JATEC), созданного совместно с Украиной.

Среди ключевых требований к разработчикам — полная автономность платформ, устойчивость к блокировке навигационных сигналов и интеграция технологий искусственного интеллекта. Дальность применения этих систем не ограничена, а постоянный контроль со стороны человека не предусмотрен.

Ранее Мария Захарова заявила, что НАТО, разрабатывая планы по созданию вооружений для украинских Вооруженных сил, не принимает во внимание риск дальнейшего обострения конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше