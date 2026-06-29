Захарова: НАТО и Киев готовятся создать оружие для поражения авиабаз РФ

По её словам, внимание ведомства привлекли сведения о запуске очередного тендера, направленного на создание передовых систем вооружений с учётом опыта боевых действий против российских сил. Этот проект продвигается Командованием НАТО по трансформации при участии Центра анализа, подготовки и образования (JATEC), созданного совместно с Украиной.