29 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Североатлантический альянс совместно с Украиной планирует создать вооружение для нанесения масштабных ударов по российским аэродромам и авиационным базам.
«Речь идет о создании оружейных средств для массированного поражения и вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине нашей страны», — заявила Захарова в комментарии на официальном сайте МИД России.
По её словам, внимание ведомства привлекли сведения о запуске очередного тендера, направленного на создание передовых систем вооружений с учётом опыта боевых действий против российских сил. Этот проект продвигается Командованием НАТО по трансформации при участии Центра анализа, подготовки и образования (JATEC), созданного совместно с Украиной.
Среди ключевых требований к разработчикам — полная автономность платформ, устойчивость к блокировке навигационных сигналов и интеграция технологий искусственного интеллекта. Дальность применения этих систем не ограничена, а постоянный контроль со стороны человека не предусмотрен.
Ранее Мария Захарова заявила, что НАТО, разрабатывая планы по созданию вооружений для украинских Вооруженных сил, не принимает во внимание риск дальнейшего обострения конфликта.