Захарова: НАТО и Украина готовятся создать оружие для ударов по авиабазам РФ

— Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений. Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития, — заявила она.