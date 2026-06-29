Североатлантический альянс (НАТО) и Украина готовятся создать оружие для ударов по российским авиабазам. С таким заявлением в понедельник, 29 июня, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.
— Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений. Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития, — заявила она.
Захарова отметила, что Североатлантический блок постепенно теряет остатки рациональности и движется в зону повышенного риска, стремясь извлечь максимум из Украины, которая, несмотря на щедро делегированную ей роль, на самом деле выполняет функции испытательного полигона для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем.
В этом контексте Захарова также подчеркнула, что Киев усиливает попытки реализовать свое давнее стремление втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией, надеясь таким образом спасти свое отчаянное положение на поле боя, говорится в комментарии.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что предложение Европы по введению «стабилизационных войск» на подконтрольную Киеву территорию Украины может привести к появлению «новой Берлинской стены». Подобный сценарий развития событий неприемлем для Москвы.