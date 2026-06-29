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Трамп: консультации по меморандуму США и Ирана могут быть важными

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты выигрывают в военном отношении.

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что предстоящие в столице Катара Дохе консультации по вопросам реализации меморандума США и Ирана могут быть важными.

«Встреча в Дохе может быть важной, а может и не быть. Увидим. Но мы выигрываем в военном отношении. Может быть, уже выиграли», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Говоря о представителях США, Трамп отметил: «Они едут в Катар. Думаю, они уже отправились или скоро отправятся».

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