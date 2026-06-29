Res Futura: в соцсетях Польши неуклонно нарастает критика Украины

В польских соцсетях нарастает критика Украины, следует из данных отчета аналитического центра Res Futura «Образ Украины и украинцев в польских социальных сетях», которые приводит агентство РАР.
Аналитики провели исследование постов в период с 1 по 21 июня, за это время было об Украине опубликовали 754 000 сообщений, которые сгенерировали 10,2 млн реакций и комментариев. При этом в среднем каждая пятая публикация об Украине носит критический характер.
«Если исключить нейтральные посты, девять из десяти постов будут негативными по отношению к украинцам», — сказал эксперт Res Futura.Михал Федорович.
Он сообщил, что критика Украины в соцсетях растет с начала мая, с 15,4% до 22%. При этом Украина остается второй по популярности темой в польских соцсетях каждый день, сказал Федорович.
По его словам, год назад на долю украинской националистической военной организации приходилось менее процентов обсуждений Украины в соцсетях, но сейчас большинство пользователей рассматривают это как фундаментальный вопрос, касающийся одного из важнейших событий в польской истории. Это тема обострится в связи с Днем памяти поляков — жертв геноцида, который отмечается 11 июля, сказал он.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении главы киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с тем, что он назвал подразделение Вооруженных сил Украины в честь нацистов. Навроцкий заявил, что глава Украины превысил «болевой порог» жителей Польши.