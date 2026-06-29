Res Futura: в соцсетях Польши неуклонно нарастает критика Украины

По его словам, год назад на долю украинской националистической военной организации приходилось менее процентов обсуждений Украины в соцсетях, но сейчас большинство пользователей рассматривают это как фундаментальный вопрос, касающийся одного из важнейших событий в польской истории. Это тема обострится в связи с Днем памяти поляков — жертв геноцида, который отмечается 11 июля, сказал он.