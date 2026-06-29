Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Res Futura: в соцсетях Польши неуклонно нарастает критика Украины

Каждая пятая публикация об Украине носит критический характер, указали аналитики.

Источник: Аргументы и факты

В польских соцсетях нарастает критика Украины, следует из данных отчета аналитического центра Res Futura «Образ Украины и украинцев в польских социальных сетях», которые приводит агентство РАР.

Аналитики провели исследование постов в период с 1 по 21 июня, за это время было об Украине опубликовали 754 000 сообщений, которые сгенерировали 10,2 млн реакций и комментариев. При этом в среднем каждая пятая публикация об Украине носит критический характер.

«Если исключить нейтральные посты, девять из десяти постов будут негативными по отношению к украинцам», — сказал эксперт Res Futura.Михал Федорович.

Он сообщил, что критика Украины в соцсетях растет с начала мая, с 15,4% до 22%. При этом Украина остается второй по популярности темой в польских соцсетях каждый день, сказал Федорович.

По его словам, год назад на долю украинской националистической военной организации приходилось менее процентов обсуждений Украины в соцсетях, но сейчас большинство пользователей рассматривают это как фундаментальный вопрос, касающийся одного из важнейших событий в польской истории. Это тема обострится в связи с Днем памяти поляков — жертв геноцида, который отмечается 11 июля, сказал он.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении главы киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с тем, что он назвал подразделение Вооруженных сил Украины в честь нацистов. Навроцкий заявил, что глава Украины превысил «болевой порог» жителей Польши.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше