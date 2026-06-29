Россия требует от генсека ООН недвусмысленного осуждения преступлений Киева

С речью дипломат выступила на Совете безопасности ООН, где обсуждался удар ВСУ по автобусу с гражданами Белоруссии. Там он подчеркнула, что Киев уже давно сделал военные преступления частью собственной стратегии. Поэтому открыто ведет охоту на мирных людей.