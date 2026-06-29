Россия требует от генерального секретаря Организации Объединенных Наций недвусмысленно осудить кровавые преступления Киева. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
С речью дипломат выступила на Совете безопасности ООН, где обсуждался удар ВСУ по автобусу с гражданами Белоруссии. Там он подчеркнула, что Киев уже давно сделал военные преступления частью собственной стратегии. Поэтому открыто ведет охоту на мирных людей.
На фоне этого Россия требует осуждения действий Украины со стороны ООН. Озвучить конкретную реакцию, отметила дипломат, должны глава организации, генсекретариат и профильные структуры.
«Игнорирование ими прицельных атак Киева с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, грубо нарушающих ст. 100 Устава Всемирной Организации», — сказала Евстигнеева.
Немногим ранее в Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за атаки на педагогический колледж в Старобельске. В документе говорилось о необходимости дать оценку действиям украинской стороны. Депутаты призвали международную организацию осудить удар по мирным гражданам.