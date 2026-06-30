Венгрия прекратила прием документов на визы в Казани из-за технических проблем

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства Венгрии в столице Татарстана, передает РБК.
«Надеемся, прием документов в ближайшее время возобновится», — подчеркнули при этом в диппредставительстве.
О приостановке приема документов для оформления венгерских виз в центрах трех городов Поволжья ранее рассказала пресс-служба визового оператора VFS Global.
При этом в остальных регионах России документы на венгерские визы продолжают принимать в обычном режиме. Ограничения затронули только три визовых центра, подпадающих под юрисдикцию Генконсульства Венгрии в Казани.
До этого стало известно, что Еврокомиссия в следующем, 2027 году намерена ужесточить процесс выдачи виз для граждан России.