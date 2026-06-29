«Акт терроризма»: Россия требует от ООН осудить атаку на детей

«Речь идет не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских лиц и не о случайном попадании, а об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей», — заявила Анна Евстигнеева. Ее выступление транслировалось в Телеграм-канале постпредства.