Российская Федерация потребовала от Генерального секретариата ООН немедленного и жесткого осуждения террористической атаки ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исполняющая обязанности постоянного представителя РФ Анна Евстигнеева подчеркнула, что произошедшее не является случайностью, а представляет собой умышленное преступление против мирных граждан.
«Речь идет не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских лиц и не о случайном попадании, а об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей», — заявила Анна Евстигнеева. Ее выступление транслировалось в Телеграм-канале постпредства.
Напомним, что трагедия произошла 17 июня в Брянской области. Автобус, перевозивший юных спортсменов из Гомельской области Беларуси на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником самолетного типа. В результате погибла женщина, восемь человек получили тяжелые травмы, шестеро из них — дети.
В постпредстве РФ при ООН отметили, что подобные военные преступления стали частью системной стратегии Киева. Российские дипломаты подчеркнули, что попытки киевского режима оправдать произошедшее какими-либо «случайностями» не выдерживают никакой критики и являются лишь способом скрыть очевидный факт террористической деятельности, направленной против беззащитных людей.