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Постпредство РФ: Киев пытается показать Западу мнимые успехи ВСУ

Киев не имеет успехов в зоне вооруженного конфликта, но пытается доказать Западу обратное для получения вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Киев пытается продемонстрировать Западу мнимые успехи ВСУ в зоне боевых действий чтобы обеспечить страну поставками вооружений. Об этом заявили в постпредстве России при ООН.

Как подчеркнули представители РФ, в действительности у Украины нет успехов в зоне конфликта. При этом у Киева постепенно снижается возможность пополнения личного состава ВСУ за счет насильственной мобилизации населения. Однако украинское руководство продолжает утверждать обратное.

В постпредстве России при ООН отметили, что сейчас поддержка преступного киевского режима является выгодной не только геополитическим, но и коммерческим предприятиям, за счет поставок оружия.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России прорвали трехрядную линию инженерных заграждений боевиков ВСУ на добропольском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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