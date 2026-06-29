Киев пытается продемонстрировать Западу мнимые успехи ВСУ в зоне боевых действий чтобы обеспечить страну поставками вооружений. Об этом заявили в постпредстве России при ООН.
Как подчеркнули представители РФ, в действительности у Украины нет успехов в зоне конфликта. При этом у Киева постепенно снижается возможность пополнения личного состава ВСУ за счет насильственной мобилизации населения. Однако украинское руководство продолжает утверждать обратное.
В постпредстве России при ООН отметили, что сейчас поддержка преступного киевского режима является выгодной не только геополитическим, но и коммерческим предприятиям, за счет поставок оружия.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС России прорвали трехрядную линию инженерных заграждений боевиков ВСУ на добропольском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.