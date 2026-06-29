Как подчеркнули представители РФ, в действительности у Украины нет успехов в зоне конфликта. При этом у Киева постепенно снижается возможность пополнения личного состава ВСУ за счет насильственной мобилизации населения. Однако украинское руководство продолжает утверждать обратное.