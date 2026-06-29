Захарова: военные усилят внимание к объектам, делающим оружие для ударов по РФ

Российские военные усилят внимание к предприятиям, которые разрабатывают или производят оружие для ударов по РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала планы НАТО и Киева по созданию оружейных систем для ударов вглубь России. По ее словам, такие действия ведут к дальнейшей эскалации.
«Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений», — говорится в комментарии Захаровой.
Она подчеркнула, что именно с этих позиций Москва будет оценивать нынешнюю ситуацию и перспективы ее дальнейшего развития.
По словам представителя МИД, НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности и «дрейфует в зону повышенного риска». Захарова отметила, что альянс пытается использовать Украину как полигон для существующих и перспективных военных технологий.
Немногим ранее Захарова заявила, что Киев наращивает попытки столкнуть Россию и НАТО в прямом вооруженном конфликте. По словам официального представителя МИД РФ, таким образом украинская сторона пытается спасти свое отчаянное положение. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО.