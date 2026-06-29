Захарова: военные усилят внимание к объектам, делающим оружие для ударов по РФ

Немногим ранее Захарова заявила, что Киев наращивает попытки столкнуть Россию и НАТО в прямом вооруженном конфликте. По словам официального представителя МИД РФ, таким образом украинская сторона пытается спасти свое отчаянное положение. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО.