Пашинян счел некорректным термин «санкции» в отношениях России и Армении

Как пояснил Пашинян, конкретная встреча не была запланирована, а заявление о том, что она состоится «в ближайшее время», не подразумевает проведение переговоров в течение нескольких дней или недель. На вопрос, возможна ли эта встреча в августе на полях заседания ЕАЭС, Пашинян указал, что данное мероприятие проводится на уровне глав правительств стран союза.