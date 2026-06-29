Пашинян счел некорректным термин «санкции» в отношениях России и Армении

Отвечая на вопрос о возможном обсуждении с премьер-министром России Михаилом Мишустиным темы санкций в ходе встречи на полях заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Пашинян сказал: «Есть другая тема, и, естественно, обсудим». Глава армянского правительства не стал уточнять, как именно следует характеризовать действующие ограничения.
В ходе беседы с представителями СМИ Пашинян также затронул вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую он ранее анонсировал. Премьер отметил, что рассчитывает на переговоры с российским лидером в ближайшее время, однако возможные сроки не назвал.
Как пояснил Пашинян, конкретная встреча не была запланирована, а заявление о том, что она состоится «в ближайшее время», не подразумевает проведение переговоров в течение нескольких дней или недель. На вопрос, возможна ли эта встреча в августе на полях заседания ЕАЭС, Пашинян указал, что данное мероприятие проводится на уровне глав правительств стран союза.
По итогам саммита ЕАЭС в Астане 29 мая Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия призвали Армению провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. После этого Пашинян заявил, что до проведения референдума страна продолжит работу в составе ЕАЭС. Ранее Путин отмечал, что Еревану необходимо определиться с выбором между Европейским союзом и ЕАЭС.
На прошлой неделе Россельхознадзор приостановил сертификацию рыбной продукции двух армянских предприятий, после чего под ограничения фактически попали поставки в Россию всей рыбы и рыбной продукции из Армении. С начала июня ведомство последовательно расширяет ограничения на поставки из Армении, включая рыбу, фрукты, овощи и сухофрукты. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял эти меры выявленными нарушениями и недостаточным внутренним контролем качества продукции.
На этом фоне Financial Times сообщила, что Еврокомиссия готовит меры поддержки армянского экспорта в ответ на российские ограничения. По данным газеты, Брюссель рассматривает снижение пошлин примерно на 20 категорий армянских товаров общим объемом около €420 млн в год.