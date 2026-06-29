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Вучич объяснил слова о последних неделях на посту президента Сербии

Александр Вучич заявил, что жители Сербии могут ожидать его отставки в июле.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свои слова о последних неделях на посту главы государства, пишет Danas.

По словам Александра Вучича, граждане могут ожидать его отставки в конце июля, это решение будет зависеть от руководства ряда политических партий и «его собственной энергии».

«Что бы я ни делал и какое бы решение не принял, это будет прозрачно», — отметил сербский лидер.

Александр Вучич также напомнил, что в ближайшие месяцы в Сербии состоятся выборы. Президент добавил, что, если у него появится желание стать кандидатом в премьер-министры, он открыто об этом сообщит.

Ранее Александр Вучич заявил в ходе выступления в Белграде, что идут его последние недели на посту президента.

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