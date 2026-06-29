На погранпереходе из Эстонии в Россию образовались очереди в 500 человек

С 15 июня пешеходов пропускают через КПП Нарва-1 с 7:00 до 19:00. Раньше он работал до 23:00. Ограничения при этом действуют только с эстонской стороны — сопредельный многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород» продолжил работать круглосуточно. Пограничная охрана Эстонии заявила, что не будет увеличивать пропускную способность, несмотря на очереди.