Евстигнеева: Европа является главным спонсором конфликта на Украине

Во время заседания Совета Безопасности ООН российский дипломат отметила, что многомиллиардные вложения западных государств направлены не на поиск дипломатического решения, а на дальнейшее ведение боевых действий. Она подчеркнула, что подобная политика лишь способствует затягиванию конфликта.