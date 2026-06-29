Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейские страны фактически стали ключевой стороной, поддерживающей продолжение конфликта на Украине. По её словам, масштабная финансовая и военная помощь Киеву свидетельствует о реальной позиции Европы в происходящем.
Во время заседания Совета Безопасности ООН российский дипломат отметила, что многомиллиардные вложения западных государств направлены не на поиск дипломатического решения, а на дальнейшее ведение боевых действий. Она подчеркнула, что подобная политика лишь способствует затягиванию конфликта.
Евстигнеева также указала, что Европа утратила роль возможного посредника в урегулировании ситуации. Вместо этого европейские государства выступают основными спонсорами поддержки украинской стороны.
Ранее Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму один миллиард долларов. Средства будут предоставлены при гарантиях со стороны Великобритании.