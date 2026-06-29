Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евстигнеева: Европа является главным спонсором конфликта на Украине

Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН заявила, что Европа является крупнейшим спонсором продолжения конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейские страны фактически стали ключевой стороной, поддерживающей продолжение конфликта на Украине. По её словам, масштабная финансовая и военная помощь Киеву свидетельствует о реальной позиции Европы в происходящем.

Во время заседания Совета Безопасности ООН российский дипломат отметила, что многомиллиардные вложения западных государств направлены не на поиск дипломатического решения, а на дальнейшее ведение боевых действий. Она подчеркнула, что подобная политика лишь способствует затягиванию конфликта.

Евстигнеева также указала, что Европа утратила роль возможного посредника в урегулировании ситуации. Вместо этого европейские государства выступают основными спонсорами поддержки украинской стороны.

Ранее Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму один миллиард долларов. Средства будут предоставлены при гарантиях со стороны Великобритании.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше