В США признали законность обработки бюллетеней в почте после дня голосования

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд США подтвердил законность обработки избирательных бюллетеней, поданных по почте, после дня голосования. Этот вердикт высшая судебная инстанция страны вынесла пятью голосами против четырех.
Тем самым Верховный суд США отверг иск, поданный в 2024 году Национальным комитетом правящей Республиканской партии и еще несколькими сторонами. Истцы добивались признания незаконными нормативно-правовых актов штата Миссисипи, которые позволяют производить учет избирательных бюллетеней, поданных по почте, в течение пяти дней после дня голосования. Однако отправлены учитывающиеся бюллетени могут быть самое позднее непосредственно в день голосования.
Схожие законы действуют еще примерно в 30 штатах и федеральном округе Колумбия. Республиканцы, по сути, настаивали на их признании неконституционными Верховным судом США. Ограничение голосования по почте, по оценке наблюдателей, пошло бы на пользу республиканцам, поскольку этот метод голосования в США традиционно используется в большей степени в тех избирательных округах, где прочнее позиции демократов.
Комментируя нынешнее постановление Верховного суда США, американский президент Дональд Трамп выразил в Truth Social мнение, что оно ущемляет права избирателей. Отвечая затем на вопросы журналистов в Белом доме, он утверждал, что США являются «единственной страной в мире, использующей этот тип голосование по почте». «Это по-настоящему бесчестная вещь», — убежден американский лидер. По его мнению, этот способ волеизъявления позволяет допускать многочисленные подтасовки на выборах. «Нам не надо использовать голосование по почте», — полагает республиканец Трамп.