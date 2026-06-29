В США признали законность обработки бюллетеней в почте после дня голосования

Комментируя нынешнее постановление Верховного суда США, американский президент Дональд Трамп выразил в Truth Social мнение, что оно ущемляет права избирателей. Отвечая затем на вопросы журналистов в Белом доме, он утверждал, что США являются «единственной страной в мире, использующей этот тип голосование по почте». «Это по-настоящему бесчестная вещь», — убежден американский лидер. По его мнению, этот способ волеизъявления позволяет допускать многочисленные подтасовки на выборах. «Нам не надо использовать голосование по почте», — полагает республиканец Трамп.