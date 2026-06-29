Политолог Зинин: США важно демонстрировать силу странам Персидского залива

При этом Иран, как отметил специалист, показал себя сильным игроком в конфликте с США. На этом фоне некоторые страны Персидского залива начали симпатизировать Тегерану или проявлять большую готовность к сотрудничеству, что может привести к новой расстановке сил в регионе, считает Зинин.