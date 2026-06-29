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Политолог Зинин: США важно демонстрировать силу странам Персидского залива

Старший научный сотрудник Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Юрий Зинин выразил мнение, что США пытаются вернуть себе более сильные позиции в переговорах с Ираном и в регионе Персидского залива в целом.

Старший научный сотрудник Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Юрий Зинин выразил мнение, что США пытаются вернуть себе более сильные позиции в переговорах с Ираном и в регионе Персидского залива в целом.

«США считают Иран слабой стороной, поэтому их договорённость с ближневосточным государством стала восприниматься американским истеблишментом как неприемлемая уступка. Из-за этого и возник повод для возобновления конфликта, чтобы снова провести переговоры, в которых американцы будут играть доминирующую роль», — отметил политолог в беседе с URA.RU.

По его словам, США важно демонстрировать силу странам Персидского залива. Он связал это с тем, что Вашингтон, по его мнению, теряет вес в этих государствах.

При этом Иран, как отметил специалист, показал себя сильным игроком в конфликте с США. На этом фоне некоторые страны Персидского залива начали симпатизировать Тегерану или проявлять большую готовность к сотрудничеству, что может привести к новой расстановке сил в регионе, считает Зинин.

Ранее сообщалось, что Тегеран в ближайшие дни не планирует проводить переговоры с американской делегацией в Дохе.

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