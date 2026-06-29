Россия располагает достаточными ресурсами и политической волей для продолжения противодействия попыткам Запада добиться ее стратегического поражения. Об этом заявила и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Дипломат уточнила, что пока западные страны сохраняют курс на нанесение России стратегического поражения и сдерживание ее развития, Москва намерена продолжать противодействовать этим усилиям.
«Сил и средств, политической воли у нас достаточно», — сказала она и добавила, что сомнений в этом ни у кого быть не должно.
Ранее KP.RU сообщал, что Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ЕС позиционирует себя в качестве стратегического тыла киевского режима, не оставляя попыток нанести России «стратегическое поражение».