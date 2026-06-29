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Карлсон: Запад не волнует возможная трансформация украинской войны в европейскую

Вооружённый конфликт на Украине рискует перерасти в европейскую войну, однако страны Запада это не волнует.

Вооружённый конфликт на Украине рискует перерасти в европейскую войну, однако страны Запада это не волнует.

Такое мнение высказал в социальной сети Truth Social американский журналист Такер Карлсон. Он отметил, что разрастание украинского конфликта может произойти в любой момент.

«На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал журналист.

Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала Европу главным спонсором украинского конфликта.

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