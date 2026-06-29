Вооружённый конфликт на Украине рискует перерасти в европейскую войну, однако страны Запада это не волнует.
Такое мнение высказал в социальной сети Truth Social американский журналист Такер Карлсон. Он отметил, что разрастание украинского конфликта может произойти в любой момент.
«На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал журналист.
Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала Европу главным спонсором украинского конфликта.
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Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Читать дальше