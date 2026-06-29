Постпредство при ООН: РФ не принимает ультиматумы и не даст навязать себе решения

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Россия не торгуется под давлением, не принимает ультиматумы и не позволит навязывать себе решения, противоречащие ее коренным интересам. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности, посвященном удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области.
«Россия не принимает ультиматумы, не торгуется под давлением и не позволит навязывать себе решения, противоречащие коренным интересам ее национальной безопасности», — сказала она.
Евстигнеева также отметила, что западные члены Совбеза ООН, чьи правительства поставляют оружие киевским властям, являются прямыми соучастниками преступлений. «Продолжая упрямо и безответственно накачивать Киев вооружениями, вы давно уже стали соучастниками его многочисленных преступлений. Вы несете за них прямую политическую и моральную ответственность», — подчеркнула она.