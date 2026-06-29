Сунь Лэй пригрозил эскалацией на Украине и призвал прекратить огонь

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй подтвердил готовность Пекина продолжать усилия по содействию урегулированию украинского кризиса. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат заявил, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта и намерен и впредь играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования.
Сунь Лэй также осудил удар вооружённых сил Украины по белорусскому автобусу в Брянской области. «Осуждаем любые нападения на гражданских лиц, особенно такие адресные нападения», — сказал он, выразив соболезнования в связи с атакой. По данным российских властей, 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детьми, следовавший из Гомеля в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей белоруска, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.
На заседании Совбеза китайский дипломат подчеркнул, что ситуация на поле боя обостряется, а страдания мирного населения растут. Он назвал военную конфронтацию тупиковой — она не предлагает решений, а лишь углубляет разногласия, подрывает взаимное доверие и повышает риск неконтролируемой эскалации. Сунь Лэй призвал стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность.
По словам дипломата, Пекин принял к сведению недавние заявления США, России и Украины относительно мирных переговоров и сохраняющиеся расхождения в их позициях. Однако, пока диалог продолжается, остаётся надежда на мир, отметил он, призвав стороны «продемонстрировать политическую волю и гибкость» для скорейшего достижения всеобъемлющего и прочного мирного соглашения.
Сунь Лэй также заявил, что кризис перешёл в стадию, когда глубинные противоречия приобрели чрезвычайно сложный характер, а интересы всех сторон тесно переплелись. Китай готов вместе с международным сообществом прилагать неустанные усилия для скорейшего политического урегулирования, подчеркнул он.
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