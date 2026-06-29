Сунь Лэй пригрозил эскалацией на Украине и призвал прекратить огонь

Сунь Лэй также осудил удар вооружённых сил Украины по белорусскому автобусу в Брянской области. «Осуждаем любые нападения на гражданских лиц, особенно такие адресные нападения», — сказал он, выразив соболезнования в связи с атакой. По данным российских властей, 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детьми, следовавший из Гомеля в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей белоруска, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.