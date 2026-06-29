Зеленский заявил, что Россия поставила задачу освободить Донбасс до 31 декабря

Он добавил, что украинские подразделения будут пытаться удерживать позиции, несмотря на высокую интенсивность штурмовых действий. При этом Зеленский допустил, что боевые действия могут продлиться и в 2027 году. Глава киевского режима также отметил, что Киев подготовил мирные предложения, которые Россию не устроили, и заявил о необходимости усиления оборонного потенциала.