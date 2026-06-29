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Зеленский заявил, что Россия поставила задачу освободить Донбасс до 31 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 июня, в вечернем обращении заявил, что Кремль поставил задачу освободить Донбасс до конца 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 июня, в вечернем обращении заявил, что Кремль поставил задачу освободить Донбасс до конца 2026 года.

По его словам, российские войска планируют завершить освобождение ДНР до 31 декабря.

— Они грезят, что полностью захватят Донбасс, — цитирует Зеленского MK.ru.

Он добавил, что украинские подразделения будут пытаться удерживать позиции, несмотря на высокую интенсивность штурмовых действий. При этом Зеленский допустил, что боевые действия могут продлиться и в 2027 году. Глава киевского режима также отметил, что Киев подготовил мирные предложения, которые Россию не устроили, и заявил о необходимости усиления оборонного потенциала.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достигнутые во время переговоров в Анкоридже условия были компромиссом со стороны России и в данный момент Москва не готова идти на новые уступки.

23 июня дипломат подчеркнул, что Россия готова возобновить переговоры с украинской стороной в любое время в той точке, на которой они остановились. По словам Лаврова, Москва сохраняет готовность к диалогу с Киевом.