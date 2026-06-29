Канчельскис — о победе Бразилии над Японией: хотели удержать счёт, но так не бывает

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на победу сборной Бразилии над командой Японии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.
«Закономерная победа. В первом тайме японцы ещё хоть как-то играли, а во втором хотели чисто счёт удерживать. Но так не бывает, всё время обороняться сложно», — цитирует Канчельскиса СЭ.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильской команды. Таким образом, подопечные Карло Анчелотти вышли в ⅛ финала, где сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар — Норвегия.
Ранее сообщалось, что Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков сборной Бразилии.