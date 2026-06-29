В Харьковской области ликвидирован грузинский наёмник, заочно приговорённый в ДНР к 14 годам колонии.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«25 июня на Запорожском направлении ликвидирован майор Коломиец Сергей Витальевич, занимавший должность заместителя командира артиллерийского дивизиона 65-й ОМБр ВСУ, а несколькими днями ранее — грузинский наёмник Давид Кукчишвили», — приводит агентство слова собеседника.
27 января 2025 года стало известно, что Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Давида Кукчишвили к 14 годам колонии за наёмничество.