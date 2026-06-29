Постпредство при ООН: РФ сможет противостоять попыткам Запада нанести поражение

Она отдельно подчеркнула на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, что «сил и средств, политической воли у нас достаточно, и ни у кого в этом не должно быть сомнений».