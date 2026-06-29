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Постпредство при ООН: РФ сможет противостоять попыткам Запада нанести поражение

Ни у кого в этом не должно быть сомнений, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева.

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Россия обладает достаточным запасом сил, средств и политической воли, чтобы противостоять попыткам Запада нанести ей стратегическое поражение. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Дипломат отметила, что сейчас желание стран Запада нанести России стратегическое поражение и сдержать ее развитие остается неизменным. РФ будет и дальше противостоять этим попыткам военным путем, обозначила Евстигнеева.

Она отдельно подчеркнула на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, что «сил и средств, политической воли у нас достаточно, и ни у кого в этом не должно быть сомнений».

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