Специалист Ковтун: детские жалобы не всегда являются ябедничеством

В то же время, подчеркнула специалист, жалобы не всегда связаны с вредностью. Иногда это способ попросить помощи и показать, что взрослому доверяют. Задача родителей — научить ребёнка различать, когда действительно нужна поддержка, а когда можно действовать иначе.