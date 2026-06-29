Специалист Ковтун: детские жалобы не всегда являются ябедничеством

Специалист семейного центра «Оберег» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Валерия Ковтун рассказала, что детские жалобы не всегда являются ябедничеством.
«Дети — природные борцы за правду. Они ещё не знают, что мир не всегда чёрно-белый», — отметила Ковтун в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, ребёнок может жаловаться из-за беспомощности, потребности во внимании и одобрении, неумения самостоятельно решать конфликты или острого чувства несправедливости. Иногда он сталкивается с непонятной или опасной ситуацией, боится ответить обидчикам или пытается защитить более слабого друга.
При этом Ковтун предупредила, что привычка постоянно полагаться на взрослых мешает ребёнку учиться решать споры самостоятельно. Сверстники могут начать избегать его, из-за чего есть риск одиночества и снижения самооценки.
В то же время, подчеркнула специалист, жалобы не всегда связаны с вредностью. Иногда это способ попросить помощи и показать, что взрослому доверяют. Задача родителей — научить ребёнка различать, когда действительно нужна поддержка, а когда можно действовать иначе.
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