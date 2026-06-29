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Евстигнеева: резкая активизация атак ВСУ на ЗАЭС вызывает озабоченность

Резкая активизация атак Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) вызывает серьёзную озабоченность. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Резкая активизация атак Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) вызывает серьёзную озабоченность. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Она отметила, что атаки украинских войск на ЗАЭС и её город-спутник Энергодар призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы.

«И являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы», — добавила Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал двойственной позицию МАГАТЭ в вопросах атак ВСУ на ЗАЭС.

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