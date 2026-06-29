Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва отдаёт предпочтение политико-дипломатическим методам для достижения целей специальной военной операции. Однако, по её словам, на данный момент не существует реалистичных решений, которые бы учитывали законные интересы Российской Федерации. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Выступая перед членами Совбеза, Евстигнеева подчеркнула, что ситуация на поле боя развивается в пользу России. Она отметила, что Вооружённые силы РФ сохраняют стратегическую инициативу по всей линии фронта, а специальная военная операция последовательно достигает поставленных целей. По мнению дипломата, никакие поставки западного вооружения, санкционные меры или попытки внешнего давления не способны изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.
На этом же заседании и.о. постпреда затронула тему военных преступлений Киева. Она потребовала от Генерального секретаря ООН и профильных структур организации «недвусмысленного осуждения» действий украинских военных, которые, по словам дипломата, уже давно сделали террористические методы частью своей стратегии. В частности, Евстигнеева обратила внимание на удар ВСУ по белорусскому автобусу в Брянской области, назвав этот инцидент не случайностью, а умышленным актом терроризма против мирных граждан.
Российский дипломат также обвинила Европейский союз в лицемерии, заявив, что европейские страны фактически выступают «главным спонсором продолжения войны» на Украине, а не посредником в урегулировании конфликта. По её словам, многомиллиардные вливания ЕС в военные нужды Киева, включая закупку беспилотников, направлены не на решение гуманитарных задач, а на убийство мирных граждан и продолжение боевых действий.
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