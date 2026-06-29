Россия предпочла бы переговоры, но Запад не дает шанса, заявили в ООН

На этом же заседании и.о. постпреда затронула тему военных преступлений Киева. Она потребовала от Генерального секретаря ООН и профильных структур организации «недвусмысленного осуждения» действий украинских военных, которые, по словам дипломата, уже давно сделали террористические методы частью своей стратегии. В частности, Евстигнеева обратила внимание на удар ВСУ по белорусскому автобусу в Брянской области, назвав этот инцидент не случайностью, а умышленным актом терроризма против мирных граждан.