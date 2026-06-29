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Постпредство России: удар по автобусу с детьми в Брянской области не был случайным

Атака дрона на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области была умышленной, сказала и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Она добавила, что найденные улики подтверждают причастность Украины к удару.

Атака дрона на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области была умышленной, сказала и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Она добавила, что найденные улики подтверждают причастность Украины к удару.

«Речь идет не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских лиц, и не о случайном попадании, а об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей», — сказала госпожа Евстигнеева на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).

Как добавила дипломат, российская сторона установила, что к атаке на автобус причастны командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди и начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

Автобус с детской футбольной командой из Белоруссии попал под удар БПЛА 17 июня. Погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек пострадали. 26 июня власти Белоруссии при поддержке России обратились с просьбой о срочном заседании Совбеза ООН.

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