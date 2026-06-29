Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём стремлении расширить географию конфликта на Украине почти «сорвался с поводка». Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, она подчеркнула, что такие устремления Зеленского — это игра с огнём.
«И европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — сказала Евстигнеева.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что возможная трансформация украинской войны в европейскую не волнует Запад.