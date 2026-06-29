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Евстигнеева: Зеленский в стремлении расширить конфликт почти сорвался с поводка

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём стремлении расширить географию конфликта на Украине почти «сорвался с поводка». Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём стремлении расширить географию конфликта на Украине почти «сорвался с поводка». Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, она подчеркнула, что такие устремления Зеленского — это игра с огнём.

«И европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — сказала Евстигнеева.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что возможная трансформация украинской войны в европейскую не волнует Запад.

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