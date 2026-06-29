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Турагент Завьялова: отзывы помогают понять, как водитель ведёт автобус

Турагент Ирина Завьялова посоветовала перед покупкой автобусного тура уточнять данные о транспорте, водителе и контроле за рейсом.

Турагент Ирина Завьялова посоветовала перед покупкой автобусного тура уточнять данные о транспорте, водителе и контроле за рейсом.

«Лучше избегать туров, где организатор уклоняется от ответа на вопросы о транспорте или говорит: “Подадим что будет”. Вы имеете право знать, на чём едете», — сказала Завьялова в комментарии ИА RuNews24.ru.

По её словам, стоит интересоваться не только стажем водителя, но и состоянием его здоровья, а также режимом работы и отдыха. Напрямую проверить эти сведения сложно, однако можно изучить отзывы о компании и о том, как шофёр вёл себя в поездках и не нарушал ли скоростной режим.

Завьялова также рекомендовала проверить, есть ли у туроператора или перевозчика лицензия на перевозку пассажиров. Кроме того, у менеджера можно уточнить, как контролируется местоположение автобуса и есть ли у водителя связь с офисом.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал, что интерес россиян к нестандартным путешествиям растёт из-за любознательности и желания увидеть новые направления.