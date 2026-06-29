Турагент Завьялова: отзывы помогают понять, как водитель ведёт автобус

По её словам, стоит интересоваться не только стажем водителя, но и состоянием его здоровья, а также режимом работы и отдыха. Напрямую проверить эти сведения сложно, однако можно изучить отзывы о компании и о том, как шофёр вёл себя в поездках и не нарушал ли скоростной режим.