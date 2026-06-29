Daily Mail: вероятный преемник Стармера отказался переезжать на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост лидера правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм не собирается переезжать на постоянной основе на Даунинг-стрит, 10 в том случае, если возглавит правительство страны. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.
По ее информации, Бернэм не будет использовать Даунинг-стрит в качестве своей основной резиденции. Вместо этого он продолжит жить в своем доме в городе Голборн (графство Большой Манчестер) на северо-западе Англии.
По данным газеты The Daily Star, Бернэм может стать первым за 50 лет главой правительства Великобритании, который откажется переезжать на Даунинг-стрит. На настоящий момент последним премьер-министром Соединенного Королевства, который предпочел жить в собственном доме, является Гарольд Вильсон: во время своего второго прихода к власти в 1974—1976 годы он не стал съезжать из частного дома в центре Лондона.
В понедельник Бернэм сообщил, что откроет в Манчестере офис премьер-министра Соединенного Королевства в том случае, если он возглавит правительство. Предполагается, что он станет дополнением к канцелярии на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. По данным The Daily Mail, Бернэм будет проводить в «северной канцелярии» минимум один день в неделю. В своем выступлении политик, который до недавнего времени был мэром Большого Манчестера, подчеркнул, что намерен провести реформу по децентрализации власти, чтобы регионы обладали большими полномочиями.
Политический кризис.
22 июня Кир Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера лейбористов и премьера Великобритании. 9 июля, согласно установленным им правилам, начнется официальное выдвижение кандидатов на должность лидера партии, которое продлится до 17 июля. Победитель, который автоматически возглавит правительство, должен занять пост до возвращения парламентариев с летних каникул, то есть до 1 сентября.
В настоящее время о желании участвовать в гонке заявил лишь Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.
Политический кризис разгорелся в Соединенном Королевстве после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тысячи меньше своих представителей, чем у них было ранее.