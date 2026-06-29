Daily Mail: вероятный преемник Стармера отказался переезжать на Даунинг-стрит

В понедельник Бернэм сообщил, что откроет в Манчестере офис премьер-министра Соединенного Королевства в том случае, если он возглавит правительство. Предполагается, что он станет дополнением к канцелярии на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. По данным The Daily Mail, Бернэм будет проводить в «северной канцелярии» минимум один день в неделю. В своем выступлении политик, который до недавнего времени был мэром Большого Манчестера, подчеркнул, что намерен провести реформу по децентрализации власти, чтобы регионы обладали большими полномочиями.