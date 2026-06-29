Мартинелли забил самый поздний гол в истории плей-офф ЧМ без учёта дополнительного времени

Гол Габриела Мартинелли принёс сборной Бразилии победу над командой Японии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.
По информации Squawka, это самый поздний гол, забитый в основное время матча плей-офф чемпионата мира. Игрок поразил ворота на 96-й минуте, к основному времени было добавлено шесть минут.
Предыдущее достижение принадлежало Франческо Тотти, который забил в матче Италии на ЧМ-2006 с Австралией на отметке 94:26.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильской команды. Таким образом, подопечные Карло Анчелотти вышли в ⅛ финала, где сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар — Норвегия.
Ранее сообщалось, что Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков сборной Бразилии.