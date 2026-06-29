В Самарской области будут судить участника банды за ограбление ТЦ в 2004 году

В Самарской области перед судом предстанет участник банды, обвиняемый в нападении на торговый центр в 2004 году, а также в бандитизме, разбое и использовании поддельного паспорта.
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на прокуратуру региона.
По версии следствия, в ноябре 2004 года ночью участники банды ворвались в ТЦ. Они избили и связали двух охранников, после чего похитили из торговых секций дорогостоящие меховые изделия и вывезли их на автомобиле.
При нападении фигуранты угрожали потерпевшим пистолетом. Позже похищенное имущество продали третьим лицам.
От действий группировки пострадали 22 предпринимателя. Общий ущерб превысил 53 млн рублей.
По данным ведомства, обвиняемый долгое время скрывался и жил по поддельному паспорту в Омской области. В 2025 году его задержали. Уголовное дело направили в Самарский областной суд.
Другие участники нападения и организатор банды уже получили длительные сроки лишения свободы.
Ранее в ХМАО вынесли приговор братьям за серию ограблений 2012—2013 годов.