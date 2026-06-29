Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион в парном катании Дмитриев умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет

Не стало двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева.

Не стало двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева.

Об этом RT cообщила Тамара Москвина.

Он перенёс сердечный приступ на сборе в Орле, в прошлый вторник его перевезли в Москву и прооперировали, после чего поместили в искусственную кому из которой он так и не вышел и в понедельник скончался. Ему было 58 лет.

Напомним, что россиянин стал первым фигуристом-мужчиной, выигравшим Олимпийские игры с двумя разными партнёршами. В 1992 году он одержал победу в парном катании с Натальей Мишкутёнок, в 1998-м — с Оксаной Казаковой.

В активе фигуриста также серебряная медаль Олимпиады-1994, два золота чемпионата мира и три победы на чемпионатах Европы.

Ранее сообщалось, что ISU выразил соболезнования в связи со смертью тренера Виктора Кудрявцева.