Олимпийский чемпион в парном катании Дмитриев умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет

Не стало двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева.
Об этом RT cообщила Тамара Москвина.
Он перенёс сердечный приступ на сборе в Орле, в прошлый вторник его перевезли в Москву и прооперировали, после чего поместили в искусственную кому из которой он так и не вышел и в понедельник скончался. Ему было 58 лет.
Напомним, что россиянин стал первым фигуристом-мужчиной, выигравшим Олимпийские игры с двумя разными партнёршами. В 1992 году он одержал победу в парном катании с Натальей Мишкутёнок, в 1998-м — с Оксаной Казаковой.
В активе фигуриста также серебряная медаль Олимпиады-1994, два золота чемпионата мира и три победы на чемпионатах Европы.
Ранее сообщалось, что ISU выразил соболезнования в связи со смертью тренера Виктора Кудрявцева.