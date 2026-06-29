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Синоптик Шепоренко: Свердловской области не грозит аномальная жара

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что Свердловской области не грозит аномальная жара.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что Свердловской области не грозит аномальная жара.

«В ближайшие дни осадки не прекратятся. Циклон стоит над нами, варится сам в себе и изливает дожди. Но перерыв всё же будет — 3—4 июля, почти без осадков. В дневные часы температура прогреется до +23…+26 °C», — объяснила Шепоренко URA.RU.

По её словам, затем к региону подойдёт очередной циклон, после чего дожди продолжатся. В перспективе ему на смену может прийти и третий, поэтому синоптики пока осторожны в прогнозах.

Также стало известно, что в пяти лесничествах Ямало-Ненецкого автономного округа ограничили пребывание граждан в лесах и въезд транспорта, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на официально опубликованный приказ департамента природных ресурсов и экологии.

Ограничения будут действовать до 16 июля 2026 года в Красноселькупском, Надымском, Ноябрьском, Таркосалинском и Ямальском лесничествах. Мера связана с особым противопожарным режимом, сухой и жаркой погодой.

Ранее синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Московской области на этой неделе большую часть времени сохранится жаркая погода.