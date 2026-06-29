Синоптик Шепоренко: Свердловской области не грозит аномальная жара

«В ближайшие дни осадки не прекратятся. Циклон стоит над нами, варится сам в себе и изливает дожди. Но перерыв всё же будет — 3—4 июля, почти без осадков. В дневные часы температура прогреется до +23…+26 °C», — объяснила Шепоренко URA.RU.