Обвиняемый по делу о смертельной аварии в Екатеринбурге признал вину

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела о смертельной аварии на проспекте Космонавтов, которая произошла 11 апреля 2026 года.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых.
Материалы дела составили три тома. Их передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По данным следствия, в результате ДТП погиб человек, ребёнок получил серьёзные травмы.
Обвиняемый с начала расследования находится под стражей в СИЗО. Он полностью признал вину и перечислил потерпевшей стороне 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Пострадавшего ребёнка выписали из больницы. Сейчас он восстанавливается дома вместе с отцом под наблюдением врачей. В ближайшее время уголовное дело планируют направить для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в Тюмени водителю такси назначили три года колонии-поселения по делу о ДТП, в котором погибли два пассажира.