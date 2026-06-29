Обвиняемый по делу о смертельной аварии в Екатеринбурге признал вину

Пострадавшего ребёнка выписали из больницы. Сейчас он восстанавливается дома вместе с отцом под наблюдением врачей. В ближайшее время уголовное дело планируют направить для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.