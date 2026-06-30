Постпред Белоруссии при ООН: удар ВСУ по автобусу не был случайным

«Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать: удар по автобусу не стал следствием случайных или неизбирательных действий, повлекших за собой сопутствующий ущерб. Данная атака была управляемой и контролируемой. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.