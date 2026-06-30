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Постпред Белоруссии при ООН: удар ВСУ по автобусу не был случайным

Валентин Рыбаков подчеркнул, что эта атака была управляемой и контролируемой.

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Удар украинского БПЛА по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области РФ был управляемым и контролируемым, а не следствием случайных действий. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

«Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать: удар по автобусу не стал следствием случайных или неизбирательных действий, повлекших за собой сопутствующий ущерб. Данная атака была управляемой и контролируемой. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

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