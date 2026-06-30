Постпред Белоруссии при ООН: удар ВСУ по автобусу не был случайным

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Удар украинского БПЛА по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области РФ был управляемым и контролируемым, а не следствием случайных действий. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.
«Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать: удар по автобусу не стал следствием случайных или неизбирательных действий, повлекших за собой сопутствующий ущерб. Данная атака была управляемой и контролируемой. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше