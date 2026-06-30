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Военная операция на Украине. Онлайн

РФ предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты дипломатическими средствами, однако пока реалистичные решения в этом направлении не просматриваются, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Инсинуации Киева в отношении удара ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, не выдерживают никакой критики и легко разбиваются о неопровержимые факты, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

В ДНР 3 жителя погибли, еще 13 получили ранения из-за ударов беспилотников с начала суток, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Основные события 30 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.

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