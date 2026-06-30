В Киеве надеются получить лицензию на производство французских ракет SCALP

«Был очень хороший разговор о возможности получения ряда лицензий на ракеты SCALP нашей страной, и сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали. Там действительно есть прогресс, но пока говорить рано, потому что это непростой процесс, касающийся интеллектуальной собственности, открытия производства и так далее, есть определенная бюрократия по этому поводу», — сказал Федоров.