В Киеве надеются получить лицензию на производство французских ракет SCALP

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет SCALP. Об этом сообщило агентство Укринформ.
«Был очень хороший разговор о возможности получения ряда лицензий на ракеты SCALP нашей страной, и сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали. Там действительно есть прогресс, но пока говорить рано, потому что это непростой процесс, касающийся интеллектуальной собственности, открытия производства и так далее, есть определенная бюрократия по этому поводу», — сказал Федоров.
SCALP (французская версия британской Storm Shadow) — крылатая ракета воздушного базирования, оснащена турбореактивным дозвуковым двигателем, системой инфракрасного самонаведения и бортовым процессором с GPS. Она способность летать на сверхмалых высотах (30−40 м).