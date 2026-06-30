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Нурмагомедов: только Япония даёт бой Дагестану в вольной борьбе и Бразилии — в футболе

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Бразилии над командой Японии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Бразилии над командой Японии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

"Бразилия должна быть на таких турнирах, и просто не могла вылететь на такой стадии. Японцы — просто молодцы.

Только японцы дают бой Дагестану в вольной борьбе и бразильцам — в футболе. Удивительно", — написал Хабиб в Telegram-канале.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильской команды. Таким образом, подопечные Карло Анчелотти вышли в ⅛ финала, где сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Ранее сообщалось, что Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков сборной Бразилии.