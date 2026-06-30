Ефрейтор Марков вынес на себе раненого товарища к месту эвакуации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ефрейтор Александр Марков отразил атаку дронов ВСУ и вынес на себе раненого бойца к месту эвакуации. Он в составе эвакуационной группы выполнял задачу по оказанию первой помощи раненным на поле боя российским военнослужащим и их последующую доставку в полевой госпиталь, сообщили в Минобороны России.
«Выдвинувшись на огневые позиции для проведения эвакуационных работ, Александр попал под массированный огонь и воздействие FPV-дронов противника, что значительно усложняло выполнение задачи. Ефрейтор Марков занял выгодную позицию и принялся отражать атаку противника, прикрывая раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. Затем Александр оказал военнослужащему первую помощь и на себе вынес его к месту эвакуации для дальнейшей передачи бойца в полевой госпиталь», — говорится в сообщении министерства.
Там подчеркнули, что благодаря смелости и мужеству ефрейтора Маркова были спасены жизни нескольких военнослужащих, которые прошли восстановление в полевых медицинских учреждениях, а затем вернулись в строй.
В министерстве также поведали о водителе-электрике ефрейторе Андрее Романове, который выполнял задачу по доставке разведывательных и ударных беспилотников на позиции расчета.
«Транспортное средство Андрея Романова попало под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, ефрейтор Романов проявил высокое мастерство и хладнокровие, продолжил движение, маневрируя на груженном автомобиле. Вывел его из-под огня украинских боевиков, своевременно доставив груз», — сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Романова бесперебойная работа расчетов беспилотников обеспечила своевременную поддержку и продвижение российских штурмовых подразделений.