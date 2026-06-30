Ефрейтор Марков вынес на себе раненого товарища к месту эвакуации

«Выдвинувшись на огневые позиции для проведения эвакуационных работ, Александр попал под массированный огонь и воздействие FPV-дронов противника, что значительно усложняло выполнение задачи. Ефрейтор Марков занял выгодную позицию и принялся отражать атаку противника, прикрывая раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. Затем Александр оказал военнослужащему первую помощь и на себе вынес его к месту эвакуации для дальнейшей передачи бойца в полевой госпиталь», — говорится в сообщении министерства.