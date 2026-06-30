На последних минутах: Бразилия выжила в матче с Японией на ЧМ, Канада сняла «проклятие Дрейка»

Первые матчи плей‑офф чемпионата мира по футболу держали в напряжении до последних минут. Канада и ЮАР создали не так много опасных моментов и были готовы продолжить выяснение отношений в овертайме, но Стефен Эуштакиу подкараулил отскок на 92‑й минуте и принёс хозяевам победу дальним ударом. Бразилия же и вовсе оказалась на грани вылета в игре с Японией после грубой ошибки Данило в первом тайме. Однако после перерыва команда нашла способ усилить давление: сначала восстановила паритет усилиями Каземиро, а затем вырвала победу за мгновения до финального свистка — благодаря грамотному открыванию Габриэла Мартинелли.