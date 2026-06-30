На последних минутах: Бразилия выжила в матче с Японией на ЧМ, Канада сняла «проклятие Дрейка»

Первые матчи плей‑офф чемпионата мира по футболу держали в напряжении до последних минут. Канада и ЮАР создали не так много опасных моментов и были готовы продолжить выяснение отношений в овертайме, но Стефен Эуштакиу подкараулил отскок на 92‑й минуте и принёс хозяевам победу дальним ударом. Бразилия же и вовсе оказалась на грани вылета в игре с Японией после грубой ошибки Данило в первом тайме. Однако после перерыва команда нашла способ усилить давление: сначала восстановила паритет усилиями Каземиро, а затем вырвала победу за мгновения до финального свистка — благодаря грамотному открыванию Габриэла Мартинелли.
Гол Эуштакиу заставил скакать даже Коне.
Открывать плей-офф чемпионата мира по футболу довелось двум командам, которые никогда прежде не играли на вылет — сборным Канады и ЮАР. Несмотря на очевидное превосходство соперника в классе, южноафриканские болельщики ещё до стартового свистка принялись праздновать победу — в расчёте на «проклятие Дрейка». Рэпер, снискавший славу своими несбывающимися прогнозами, перед матчем поставил на триумф соотечественников крупную сумму — $770 тыс.
Впрочем, первый тайм не баловал остротой. Хозяева мундиаля избрали тактику выжидания, уповая на стремительные контратаки. Гости, напротив, сделали ставку на крепкую оборону и отказалась от массированных набегов на чужие владения, отчего первая половина встречи получилась практически стерильной.
Единственным эпизодом, заслуживающим внимания, стал неназначенный пенальти в ворота ЮАР. Незадолго до перерыва защитник Кхулисо Мудау в попытке отобрать мяч попал Ричи Ларьи по голеностопу. Однако падение канадца не убедило арбитра в необходимости указать на 11-метровую отметку.
Попытку расшевелить заскучавшие трибуны хозяева предприняли лишь к середине второго тайма. Вырвавшись в одну из редких контратак, Тани Олувасейи оказался один на один с голкипером, но с близкого расстояния не сумел переиграть Ронвена Уильямса. Мбекезели Мбокази, в свою очередь, чудом опередил набегавшего Джонатана Дэвида и в эффектном прыжке спас команду от неминуемого гола.
Ещё сильнее зрителей всколыхнуло появление капитана Альфонсо Дэвиса, пропустившего групповой этап из-за травмы. С его выходом канадские атаки не стали острее — достаточно сказать, что он ни разу не обыграл один в один своего опекуна, — но слегка заиграли новыми красками. Возможно, именно лёгкое давление в последние 20 минут матча и сыграло с гостями злую шутку, когда казалось, что дополнительного времени не избежать.
Стефен Эуштакиу подкараулил подбор после выноса Име Окона, подработал мяч и вторым касанием отправил его в сетку, обеспечив «кленовым листьям» путёвку в ⅛ финала. После победы вместе с партнёрами танцевал даже травмированный Исмаэль Коне, выбежавший на поле на костылях. Главный тренер команды Джесси Марш не скрывал эмоций и назвал подопечных «героями Канады — людьми, благодаря которым у футбола в стране есть большое будущее».
Мяч после удара Стефена Эуштакиу влетает в ворота сборной ЮАР.
© Emilee Chinn/Getty Images.
Бразилию спасли Каземиро и Мартинелли.
Куда более напряжённым ещё до стартового свистка стало противостояние Бразилии и Японии. В преддверии очной встречи болельщики буквально устроили войну в соцсетях, порой переходя все границы этикета.
Южноамерианцы в виртуальной дуэли затрагивали тему стихийных бедствий, бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, приводили статистику суицидов в Стране восходящего солнца. Их противники в ответ не гнушались расовых намёков, указывали на статистику грабежей в Бразилии, подкалывали вечно запасного Эндрика и постоянно травмированного Неймара. Последним двум, к слову, вновь не нашлось места в стартовом составе, что только добавило поклонникам номинальных гостей поводов для злорадства.
Не испугался громких публичных заявлений и главный тренер Японии Хадзимэ Мориясу, пообещавший бросить вызов пентакампеонам и напомнивший о прошлогодней победе в товарищеской встрече.
Уверенность специалиста в своих подопечных оказалась небезосновательной. Несмотря на значительное преимущество во владении мячом, селесао раз за разом сталкивались с плотным прессингом «синих самураев»: почти на каждом участке поля они имели численный перевес, оставляя Райана, Матеуса Кунью и Винисиуса без пространства для дриблинга и возможности пробить.
Напротив, более привлекательными выглядели редкие контратаки гостей. Сначала Дзюня Ито заработал опасный штрафной и попутно заставил опытного Каземиро получить жёлтую карточку, а на исходе получаса игры японцы воспользовались слишком опрометчивым выходом бразильцев из обороны и подарили надежду на первую сенсацию плей‑офф.
Данило грубо ошибся при выполнении поперечной передачи и, по сути, стал основоположником сольной партии Каисю Сано. Полузащитник пробросил мяч мимо двигавшегося навстречу Каземиро, после чего приблизился к штрафной и прицельно пробил низом — аккурат под штангу — из‑под Габриэла Магальяйнса.
Пентакампеоны явно не ожидали такой дерзости, поэтому до перерыва приходили в себя. А вот сразу после — ринулись на штурм. Отсутствие оперативного простора для дриблинга и плотность низкого блока соперника вынудили бразильцев принять единственно верное решение: перейти на навесы и начать оказывать давление со второго этажа. За четыре минуты возникло сразу несколько опаснейших моментов.
Сначала Бруно Гимарайнс переиграл защитников — японцев спас только прыжок Дзиона Судзуки. Затем угрожал уже Каземиро: его удар в упор принял на себя Такэхиро Томиясу — лишь случайный отскок от голкипера оставил мяч в игре. Чувствовалось, что «синие самураи» проседают и гол — вопрос времени.
И на 56‑й минуте счёт стал равным: Винисиус отпасовал с фланга Магальяйнсу, тот идеально вырезал на дальний угол вратарской, оставшийся в одиночестве Каземиро взмыл в прыжке — и пробил точно над вратарём с близкого расстояния. Более того, уже в следующей атаке пентакампеоны могли выйти вперёд, но Судзуки кончиками пальцев перевёл мяч в штангу после сольного прохода Винисиуса.
Однако после перерыва на водопой игра немного успокоилась, хотя бразильцы и прибрали инициативу к своим рукам. Они продолжали искать счастья с помощью навесов, а также редких попыток раскачать крайних защитников, окапывавшихся на линии штрафной, чтобы партнёры успевали прийти на подстраховку. Правда, делали это не слишком хорошо и изобретательно.
Игра, как и накануне, катилась к ничьей, а Карло Анчелотти даже совершил стратегическую замену, явно рассчитывая, что свежесть Фабиньо поможет команде избежать проблем в овертайме. Но на последней минуте компенсированного времени японцы слишком расслабились, посчитав, что задачу‑минимум они выполнили.
Райан не выключился из эпизода после того, как Эндрика «обезмячили», и тут же отпасовал в центр на Гимарайнса, которого бросились накрывать аж четверо. Однако ни один из них не успел сделать главного — просчитать единственно возможную траекторию паса на Габриэла Мартинелли.
Полузащитнику хватило красивого замаха, чтобы убедить всех в том, что он будет бить, а затем покатить мяч партнёру. Спустя ещё пару секунд он уже бежал праздновать вместе с ним — на радость всей Бразилии. На сей раз аутсайдеру не помогли ни длинные руки голкипера, ни выручавшая ранее штанга: мяч отскочил аккурат туда, куда требовалось.
Каземиро сравнивает счёт в матче с Японией.
© Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images.