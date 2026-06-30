Новости СВО 30 июня: Падение Богодаровки, зачистка в Константиновке, удар ФАБ по 54-й бригаде ВСУ и ядерный ультиматум Лукашенко

Николай Тищенко тесно связан с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком. Ермак является крёстным отцом сына Тищенко. Кроме того, депутат имел бизнес-связи с Владимиром Зеленским. Глава Украины был частым гостем в ресторанах, принадлежащих Тищенко. Совместная работа нардепа и главы Украины началась ещё в тот момент, когда Зеленский был актёром студии «Квартал-95». Юмористы использовали заведения Тищенко в качестве площадки для банкетов и корпоративов.