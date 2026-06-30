Роспотребнадзор назвал ситуацию с энтеровирусными инфекциями стабильной

Ситуация с энтеровирусными инфекциями в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость держится на уровне среднемноголетних значений.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что подобные инфекции ежегодно регистрируются во многих странах мира.
Среди основных симптомов специалисты выделяют лихорадку, боль в горле, головную и мышечную боль, тошноту, рвоту и в ряде случаев появление сыпи.
Особую бдительность рекомендовано проявить при поездках в регионы с менее благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. В перечень таких стран вошли Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Турция, Египет, Бразилия, Аргентина, Мексика, Кения, Марокко, Греция, Италия и Испания.
Риск заражения в этих государствах остаётся повышенным.
Ранее врач-оториноларинголог Яна Кушнир рассказала, что боль в горле не всегда связана с обычной ОРВИ и в ряде случаев требует осмотра врача.