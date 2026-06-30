Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор назвал ситуацию с энтеровирусными инфекциями стабильной

Ситуация с энтеровирусными инфекциями в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость держится на уровне среднемноголетних значений.

Ситуация с энтеровирусными инфекциями в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость держится на уровне среднемноголетних значений.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что подобные инфекции ежегодно регистрируются во многих странах мира.

Среди основных симптомов специалисты выделяют лихорадку, боль в горле, головную и мышечную боль, тошноту, рвоту и в ряде случаев появление сыпи.

Особую бдительность рекомендовано проявить при поездках в регионы с менее благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. В перечень таких стран вошли Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Турция, Египет, Бразилия, Аргентина, Мексика, Кения, Марокко, Греция, Италия и Испания.

Риск заражения в этих государствах остаётся повышенным.

Ранее врач-оториноларинголог Яна Кушнир рассказала, что боль в горле не всегда связана с обычной ОРВИ и в ряде случаев требует осмотра врача.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше