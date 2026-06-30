Парагвай обыгрывает Германию после первого тайма в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Парагвая обыгрывает команду Германии после первого тайма в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.
Встреча проходит в Фоксборо. Счёт после первой половины игры — 1:0 в пользу парагвайцев. Единственный гол на 42-й минуте забил Хулио Энсисо.
Забитый мяч пришёл с углового. Южноамериканцы оказались первыми на подборе, после чего Матиас Галарса навесил с угла штрафной в район 11-метровой отметки, где Энсисо ударом головой вывел свою команду вперёд.
Победитель пары выйдет в ⅛ финала, где сыграет либо с Францией, либо со Швецией.
Ранее Бразилия обыграла Японию в плей-офф ЧМ благодаря голу Габриэля Мартинелли на последней компенсированной минуте.
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