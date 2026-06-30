Евстигнеева: Москва предпочла бы достигнуть целей СВО мирным путем

Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва по-прежнему считает дипломатический путь наиболее желательным способом достижения целей специальной военной операции. По ее словам, российская сторона выступает за политическое урегулирование конфликта при учете собственных интересов безопасности.
Вместе с тем представитель РФ отметила, что в настоящее время не наблюдается условий для выработки решений, которые Москва могла бы считать реалистичными и отвечающими своим требованиям. Она подчеркнула, что существующая ситуация не позволяет рассчитывать на быстрое продвижение переговорного процесса.
«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются», — отметила дипломат.
Соответствующее заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного атаке на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Евстигнеева указала, что российская сторона продолжает оценивать происходящее с учетом текущей военно-политической обстановки.
Напомним, 17 июня автобус с детской футбольной командой из Белоруссии подвергся атаке БПЛА в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик на двух автобусах, в которых в общей сложности находились 88 человек — 41 ребенок и 47 взрослых.