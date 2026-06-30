Евстигнеева: Москва предпочла бы достигнуть целей СВО мирным путем

Вместе с тем представитель РФ отметила, что в настоящее время не наблюдается условий для выработки решений, которые Москва могла бы считать реалистичными и отвечающими своим требованиям. Она подчеркнула, что существующая ситуация не позволяет рассчитывать на быстрое продвижение переговорного процесса.